رسميًا .. ميودراج مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج يسيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان قد اعتمد تشكيل الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد.

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وتم تعيين صبري المنياوي في منصب مدير الكرة، على أن يكون الصربي ميودراج يسيتش مديرًا فنيًا، ومحمود جابر مدرب عام.

فيما سيعمل سرديجان تيكيجاسكي في منصب المدرب المساعد مع أدهم السلحدار.

وبدأ المدرب الصربي صاحب الـ60 عامًا مشواره التدريبي عام 1997، وأشرف على تدريب عدد من الفرق أبرزها الصفاقسي التونسي في الفترة من 2000 وحتى 2001 كما درب الاتحاد الليبي ونجران السعودي بالإضافة إلى سيكسا صوفيا والعربي الكويتي وكانت أخر تجاربه عام 2017 مع الاتفاق السعودي.