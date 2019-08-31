كريستال بالاس يلحق بأستون فيلا الهزيمة الثالثة في ليلة سيئة لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى فريق أستون فيلا الهزيمة الثالثة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة.

وأكمل أستون فيلا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المصري محمود حسن تريزيجيه الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، إثر تدخل قوي على ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الغاني جوردان أيو في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الثالثة في المركز الـ18، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب بريميرليج.