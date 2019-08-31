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تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا.. ولا تغييرات أمام بيرنلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي في المباراة التي تأتي ضمن الأسبوع الرابع من منافسات .

ليفربول يحتل مركز الصدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يمتلك بيرنلي أربع نقاط بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في آخر مقابل خسارة واحدة كانت أمام آرسنال.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مباراة بيرنلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.

جدير بالذكر أن صلاح يُعد هداف ليفربول في مسابقة الدوري حاليًا برصيد ثلاثة أهداف سجلهم في شباك نورويتش سيتي في الجولة الأولى وهدفين في المباراة الماضية أمام آرسنال.

ولعب صلاح أمام بيرنلي ثلاث مباريات سجل من خلالهم هدف وحيد كان في موسمه الأول وتحديدًا في مباراة جاءت من الأسبوع الخامس كما صنع هدفًا في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي.

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