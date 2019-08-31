بالفيديو.. طرد تريزيجيه أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تلقى المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا، بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

البداية كانت في الدقيقة 44 من زمن أحداث الشوط الأول حيث حصل على بطاقة صفراء أولى قبل أن يعود المصري الدولي ليحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني.

Advertisements

تريزيجيه حصل على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخله العنيف على الدولي الإيفواري ويلفريد زاها الأمر الذي جعل حكم اللقاء يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المصري.

تريزيجيه كان قد شارك في جميع مباريات أستون فيلا خلال الموسم الجديد إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وكان تريزيجيه انتقل إلى صفوف أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا التركي في صفقة قدرت بـ10 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.