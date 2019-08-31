الزمالك: أحمد الأحمر الهداف التاريخي لمونديال الأندية لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

وأعلن الموقع الرسمي للزمالك عن تصدر أحمد الأحمر لقائمة هدافي مونديال الأندية برصيد 197 هدفا، ليصبح الهدافي التاريخي للبطولة.

وشارك أحمد الأحمر في مونديال الأندية لليد في 8 مناسبات، 4 منها مع الزمالك، ومثلها مع الفرق العربية في البطولة.

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ويلعب صاحب الـ35 عاما، في مركز الظهير الأيمن مع الزمالك والمنتخب المصري، ويتميز الأحمر بمهاراته العالية في التصويب والإختراق.



أنهى الزمالك مشواره في مونديال الأندية لليد الذي أقيم بالدمام بالسعودية في المركز الخامس بعد تغلبه على الدحيل القطري بنتيجة 33-26.

وحسم الزمالك المركز الخامس بمونديال الأندية بفارق الأهداف متفوقا على تابواتي البرازيلي.