رغم التعاقد مع فايلر.. مجلس الأهلي يفوض أحد المشجعين لتدريب الفريق

دخلت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في نقاش حاد مع أحد مشجعي النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأ الحوار من المشجع الذي انتقد المجلس في اختيار السويسري فايلر مديرا فنيا للفريق وكان رد رانيا علواني بأن الفريق حصد لقب الدوري الموسم السابق.

وتعجب المشجع من رد علواني مشيرا إلى أن مجلس محمود طاهر حصد الدوري ما يعني أن مجلس محمود الخطيب لم يحقق إنجاز جديد لترد عليه عضو مجلس الأهلي بتفويضه لتدريب الفريق وتحقيق إنجاز جديد.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة والكابتن سامي قمصان مدرب مساعد.