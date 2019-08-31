مران الأهلي| يقوده الجهاز الفني المقال.. عودة صالح وإكرامي وغياب رمضان

قاد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق اليوم رغم رحيل الجهاز الفني

كما قاد طارق سليمان، تدريب حراس المرمى وحرص على منح حراسه بعض التعليمات الخاصة خلال المران.

فيما شارك صالح جمعة، في مران الفريق كاملا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وغيابه عن مران مساء أمس.

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على جانب أخر غاب رمضان صبحي، عن التدريبات الجماعية للفريق بعد شكواه من بعض الآم بالفترة الماضية.

وشارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بالمران بشكل طبيعي عقب عودته من الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي كانو سبورت الغيني إستوائي، يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.