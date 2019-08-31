ننشر أسماء الجهاز المعاون للسويسري فايلر مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن التشكيل المعاون للجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر، الذي يبدأ مهمته إبتداءً من بعد غدٍ الإثنين ويتكون الجهاز الجديد من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب ( ديفيد سيزا مدرب – توماس بينجيللى للحراس – ميشيل ياناكونى أحمال – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – سامي قمصان مدرب مساعد ) ويصل المدير الفني الجديد وجهاز المعاون، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لقيادة الفريق بشكل رسمي استعدادًا لارتباطات الفريق المحلية الأفريقية. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، في ذهاب دور الـ32 مكن بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 14 من الشهر المقبل، في غينيا.

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