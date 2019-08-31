تمكن أسوماني فاتي، لاعب وسط برشلونة الشاب، من تحقيق رقم قياسي تفوق به على ليونيل ميسي، خلال مشاركته مع الفريق في مباراة أوساسونا، اليوم السبت، فيالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وتمكن فاتي من تسجيل هدف برشلونة الأول خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفينلكل منهما.
وبذلك يتفوق فاتي على ليونيل ميسي، كأصغر لاعب يسجل هدفا للبرسا في الليجا، حيث سجل فاتي الهدف عن عمر يناهز (16 عاما و 304 يوم)، متفوقًا على ميسي الذي سجل بعمر 17 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم برشلونة الشاب يتفوق على ليونيل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.