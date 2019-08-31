نجم برشلونة الشاب يتفوق على ليونيل ميسي

تمكن أسوماني فاتي، لاعب وسط برشلونة الشاب، من تحقيق رقم قياسي تفوق به على ليونيل ميسي، خلال مشاركته مع الفريق في مباراة أوساسونا، اليوم السبت، في

الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

وتمكن فاتي من تسجيل هدف برشلونة الأول خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين

لكل منهما.

وبذلك يتفوق فاتي على ليونيل ميسي، كأصغر لاعب يسجل هدفا للبرسا في الليجا، حيث سجل فاتي الهدف عن عمر يناهز (16 عاما و 304 يوم)، متفوقًا على ميسي الذي سجل بعمر 17 عاما.