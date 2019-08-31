شاهد.. ليفربول يسجل الهدف الأول أمام بيرنلي

تقدم فريق ليفربول على نظيره بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب

تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

جاء الهدف في الدقيقة 32 بعدما أرسل أرنولد كرة عرضية خدعت حارس مرمى بيرنلي وسكنت الشباك معلنة تقدم ليفربول بالهدف الأول.

شاهد الهدف :