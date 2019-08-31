برشلونة يواصل بدايته الضعيفة بالليجا ويتعادل أمام أوساسونا

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام نظيره أوساسونا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب أل سادار، في الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عن طريق روبيرتو توريس، ولم يظهر

برشلونة بشكل جيد طوال أحداث الشوط الأول من المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل فريق برشلونة عن طريق لاعبه الشاب أنسوماني فاتي، بالدقيقة 51.

وفي الدقيقة 64 سجل أرثور هينريك ميلو الهدف الثاني لبرشلونة،

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بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ومع إقتراب المباراة من النهاية احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أوساسونا، سددها روبيرتو توريس بنجاح محرزاً هدف التعادل القاتل في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الخامس، بعد تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا وهزيمة.

فيما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 5 نقاط في المركز الرابع.