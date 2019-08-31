سقط برشلونة في فخ التعادل أمام نظيره أوساسونا، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب أل سادار، في الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.
افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عن طريق روبيرتو توريس، ولم يظهربرشلونة بشكل جيد طوال أحداث الشوط الأول من المباراة.
ومع بداية الشوط الثاني تعادل فريق برشلونة عن طريق لاعبه الشاب أنسوماني فاتي، بالدقيقة 51.
وفي الدقيقة 64 سجل أرثور هينريك ميلو الهدف الثاني لبرشلونة،
ومع إقتراب المباراة من النهاية احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أوساسونا، سددها روبيرتو توريس بنجاح محرزاً هدف التعادل القاتل في الدقيقة 81.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الخامس، بعد تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا وهزيمة.
فيما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 5 نقاط في المركز الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يواصل بدايته الضعيفة بالليجا ويتعادل أمام أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.