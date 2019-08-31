المقاولون يتعادل مع القادسية الكويتي وديًا بمعسكر كرواتيا

تعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره القادسية الكويتي، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما بمعسكر الفريقالخارجي بكرواتيا ، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.
حضر اللقاء، محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، من أحل متابعة معسكر ذئاب الجبل، كما حضر فواز مبارك عبدالعزيز نائب رئيس القادسية.
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