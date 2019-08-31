حكام من أذربيجان لمباراة الزمالك والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في الدور نصف

النهائي لبطولة كأس مصر، التي ستقام غدا الأحد، سيديرها طاقم تحكيم من أذربيجان

ويتكون الطاقم من : اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعا.