بالصور.. صبحي وحطب يشهدان تتويج منتخب الطائرة ببرونزية الألعاب الإفريقية

شهد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب الكرة الطائرة في مواجهة نظيره النيجيري. ونجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره النيجيري بثلاثة أشواط نظيفة ليتوج منتخب الفراعنة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لدورة الألعاب الإفريقية. بثلاثة أشواط نظيفة ليتوج منتخب الفراعنة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لدورة الألعاب الإفريقية. وشهد حطب وصبحي، المباراة من الصالة المغطاة ووجها التهنئة للاعبين وجهازهم الفني على الفوز وحصد ميدالية جديدة أضيفت لرصيد بعثة مصر المشاركة بالدورة الإفريقية. التهنئة للاعبين وجهازهم الفني على الفوز وحصد ميدالية جديدة أضيفت لرصيد بعثة مصر المشاركة بالدورة الإفريقية. يذكر أن بعثة مصر حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتخطي حاجز ٢٧٠ ميدالية في المجموع و١٠٠ ميدالية ذهبية لأول مرة في تاريخ الدورة. Advertisements

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