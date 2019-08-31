أستون فيلا يسقط أمام كريستال بالاس.. في لقاء طرد تريزيجيه

حقق كريستال بالاس الفوز على أستون فيلا المحترف في صفوفه الدوليان محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تعرض محمود حسن

تريزيجيه للطرد بعد الحصول على الإنذار الثاني، في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، بعد تدخل قوي ضد ويلفريد زاها، ليواصل استون فيلا المباراة بعشرة لاعبين.

أحرز اللاعب جوردان أيو هدف فوز كريستال بالاس في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط فقط، محتلاً المركز قبل الأخير في جدول الترتيب بعد هزيمته في 3 مباريات والفوز بلقاء وحيد، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة السابعة في المركز الرابع.