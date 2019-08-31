اعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد . ويتكون الجهاز الفنى الجديد من كل من : من : صبرى المنياوي .. مدير الكرة ، ميودراج جسيتش.. المدير الفنى سعفان الصغير.. مدرب حراس محمود جابر .. المدرب العام سرديجان تيكيجاسكى.. مساعد مدرب أدهم السلحدار .. مساعد مدرب أكرم علياوي .. مخطط أحمال طارق أبو الليل .. مدير إدارى Advertisements أحمد صالح .. مدير إدارى أحمد سالمان .. إدارى أشرف عبد الكريم .. إدارى محمد سالمان .. إدارى الدكتور أكرم عبد العزيز .. رئيس الجهاز الطبى ناصر هريدى .. علاج طبيعى أيمن عوض الله .. علاج طبيعى إسلام محسن .. علاج طبيعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.