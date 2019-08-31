شيفيلد يونايتد يخطف تعادلا ثمينا من تشيلسي

خطف شيفيلد يونايتد تعادلا ثمينا من تشيلسي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز تامي أبراهام، هدفي تشيلسي في الدقيقتين 19 و 43، بينما سجل هدف شيفيلد اللاعب كالوم روبينسون في الدقيقة 46، وفي الدقيقة 89 سجل مدافع البلوزكورت زوما بالخطأ في مرماه ليمنح التعادل للضيوف.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة الخامسة، محتلاً المركز الثامن، بينما يحتل شيفيلد المركز السابع بنفس الرصيد، لينتظرا ما ستسفر عنه باقي مواجهات الجولة الرابعة في البريميرليج.
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