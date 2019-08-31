زيدان ينذر بصفقات نارية في آخر ساعات الميركاتو

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أكد زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يتجهز للقيام بصفقات نارية وقوية في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري.
وصرح زين الدين زيدان في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة ناديه أمام فياريال بالليجا، ببعض المعلومات الجديدة بخصوص اليوم الأخير من السوق “الديدلاين”
وقال زيزو “إلى غاية الساعة 12 من يوم الإثنين المقبل، كل شيء يمكن أن يحدث، قنبلة أو قنبلتان.. الآن أهم شيء هو مباراة الغد”.
ويبدو أن المدرب الفرنسي للنادي الملكي قد أراد تمرير إشارة إلى إمكانية قيام الميرينغي بصفقات قوية في الساعات الأخيرة من الميركاتو.
وفي نفس توقيت تصريحات زيدان، تلقى نجم وسط مانشستر يونايتد “بول بوجبا” المزيد من الانتقادات الحادة بسبب مستواه المتدني الذي ظهر به أمام ساوثامبتون في الجولة الرابعة من البريميرليج.
كما قالت مصادر صحفية فرنسية أن برشلونة أنهى اهتمامه بضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان.
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