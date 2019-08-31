رياضة | محمد يوسف يقود مران الأهلي رغم رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يقود مران الأهلي رغم رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر اليوم السبت رغم قرار الإدارة برحيله.

كما قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى مران حراس المرمى على الرغم من رحيله أيضًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم ١٤ من سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد رسميًا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لمارتن لاسارتي.

وجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى محمد يوسف المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما استعان السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأحمر بمدرب عام سويسري في جهازه.

وجاء نص رسالة الشكر من الأهلي لمحمد يوسف كالتالي :-

حرصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل وقبلها محمود الخطيب رئيس النادي على توجيه الشكر والتحية لابن النادي المخلص محمد يوسف المدرب العام بعدما استعان المدير الفني بمساعدين أجانب.

الشكر والتقدير لمحمد يوسف الذي تحمل ضغوطًا كبيرة طوال فترة تواجده في الجهاز الفني وأثر الصمت ورفض الرد لأنه تربى في الأهلي ويدرك قيمة الأهلي. Advertisements لجنة التخطيط وفي حضور محمود الخطيب توجهت بالشكر لمحمد يوسف وأكدت على تقديرها لما قدمه من جهد وعطاء وإخلاص لناديه على مدار سنوات طويلة أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي. ويتكون من رينيه فايلر مديرًا فنيًا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) وسامي قمصان مدرب مساعد, وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته بداية من بعد غدٍ الإثنين. وكشف النادي الأهلي في البيان الرسمي الصادر عن لجنة التخطيط مميزات السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الجديد وعدد بيان لجنة التخططيط مميزات رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد وهي صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد وقادر على تحقيق آمال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.

وسيساعد فايلر في مهتمه ٣ معاونين مدرب عام ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال.