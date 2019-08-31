رياضة | العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع في شباك بيرنلي "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العارضة تحرم محمد صلاح من هدف رائع في شباك بيرنلي "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني أوساسونا 2 x

17:00 2 برشلونة ريال بيتيس - x

21:00 - ليجانيس الدوري الإنجليزي ساوثهامتون 1 x

13:30 1 مانشستر يونايتد مانشستر سيتي 4 x

16:00 0 برايتون كريستال بالاس 1 x

16:00 0 أستون فيلا تشيلسي 2 x

16:00 2 شيفيلد يونايتد بيرنلي - x

18:30 - ليفربول الدوري الإيطالي ميلان 1 Advertisements x

18:00 0 بريشيا يوفنتوس - x

20:45 - نابولي الدوري الألماني بايرن ميونيخ 6 x

15:30 1 ماينز يونيون برلين 0 x

18:30 0 بوروسيا دورتموند الدوري الفرنسي ليون 0 x

17:30 0 بوردو الدوري السعودي الإتفاق 0 x

17:40 0 الأهلي الرائد - x

18:05 - الهلال الاتحاد - x

19:50 - التعاون

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