رياضة | LIVE: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر اليوم السبت 31-8-2019 فى الدورى الانجليزى اون لاين liverpool vs burnley

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر اليوم السبت 31-8-2019 فى الدورى الانجليزى اون لاين liverpool vs burnley والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA LIVE.
كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق بيرنلي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS.
ويدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي KOORA STAR :-
ادريان - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - ماتيب - فابينهو - فينالدوم - هيندرسون - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.
يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب بين فريق ليفربول وفريق بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريمرليج، والذي يتصدره الريدز برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات متتالية KOORA ONLINE.
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى اليوم بث مباشر حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدها من ثلاث إنتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط.
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى فى الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الانجليزى حيث يتطلع الريدز لكسر رقمه القياسي بتحقيق الفوز الـ 13 على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي، وكان ليفربول حقق الفوز للمباراة الـ12 على التوالى بمسابقة "البريميرليج" في الجولة الماضية أمام ارسنال، ليعادل أفضل رقم قياسى لهم فى جميع الأوقات وهو 12 مباراة متتالية، والذى نجح فى تحقيقه في الفترة من أبريل إلى أكتوبر عام 1990.