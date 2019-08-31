رياضة | LIVE: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى بث مباشر اليوم السبت 31-8-2019 فى الدورى الانجليزى اون لاين liverpool vs burnley

تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA LIVE.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق بيرنلي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS.

ويدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي KOORA STAR :-

ادريان - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - ماتيب - فابينهو - فينالدوم - هيندرسون - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

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يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب بين فريق ليفربول وفريق بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريمرليج، والذي يتصدره الريدز برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات متتالية KOORA ONLINE.