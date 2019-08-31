رياضة | مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبري بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلي نادي برشلونة الاسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي نيمار ساهم بدفع 20 مليون يورو ليرفع عرض نادي برشلونة برشلونة لضمه إلي 150 مليون يورو بالإضافة لـ 3 لاعبين، لكن نادي باريس سان جيرمان رفض بحجة عدم موافقة ثلاثي البارسا بالإنتقال للنادي الباريسي ضمن الصفقة.

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وأكدت الصحيفة الكتالونية أن نادي باريس سان جيرمان عرقل كل شيئ ممكن حتي لا ينتقل "نيمار" إلي كامب نو.

أما هيلينا كونديس الإعلامية بإذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية قالت: " نيمار متوتر للغاية، هو يعلم أن الصفقة أصبحت شبه مستحيلة، هو والنادي الكاتالوني قاموا بكافة المحاولات الممكنة لتتم الصفقة لكن دون فائدة، اللاعب والبيئة المحيطة به كانت تعتقد أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح، ولكن اليوم يشعرون بخيبة أمل، ويرون أن الحلم يبدو صعبًا للغاية".

وذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن صفقة إنتقال "نيمار" إلي برشلونة أصبحت "مستحيلة" بعد تعثر المفاوضات بين النادي الكتالوني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما طلب الأخير الحصول على 140 مليون يوور و3 لاعبين، بالإضافة لرفض ديمبلي وراكيتيتش الدخول ضمن الصفقة.