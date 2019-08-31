رياضة | شيفيلد يونايتد يفرض التعادل على تشيلسي.. وأستون فيلا يخسر من كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيفيلد يونايتد يفرض التعادل على تشيلسي.. وأستون فيلا يخسر من كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تشيلسي مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الستامفورد بريدج، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تاني إبراهام هدفين لفريق تشيلسي في المباراة، بينما أحرز روبينسون هدف شيفيلد يونايتد الأول، قبل أن يتعادل ويحرز كورت زوما هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوزا هاما على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وخسر فريق أستون فيلا أمام فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة التي تعرض محمود حسن تريزيجيه فيها للطرد في بداية الشوط الثاني.