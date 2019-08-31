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رياضة | أهداف مباراة - كريستال بالاس 1 × 0 أستون فيلا

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أوساسونا

2

x
17:00

2

ريال بيتيس

-

x
21:00

-

ليجانيس

ساوثهامتون

1

x
13:30

1

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

4

x
16:00

0

برايتون

كريستال بالاس

1

x
16:00

0

أستون فيلا

2

x
16:00

2

شيفيلد يونايتد

بيرنلي

-

x
18:30

-

ميلان

1

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x
18:00

0

بريشيا

يوفنتوس

-

x
20:45

-

نابولي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

6

x
15:30

1

ماينز

يونيون برلين

0

x
18:30

0

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليون

0

x
17:30

0

بوردو

الدوري السعودي

الإتفاق

0

x
17:40

0

الأهلي

الرائد

-

x
18:05

-

الهلال

الاتحاد

-

x
19:50

-

التعاون

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