رياضة | أهداف مباراة - مانشستر سيتي 4 × 0 برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر سيتي 4 × 0 برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوساسونا
2
x
17:00
2
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
ليجانيس
ساوثهامتون
1
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
4
x
16:00
0
برايتون
كريستال بالاس
1
x
16:00
0
أستون فيلا
2
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
بيرنلي
-
x
18:30
-
ميلان
1
x
18:00
0
بريشيا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
6
x
15:30
1
ماينز
يونيون برلين
0
x
18:30
0
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
بوردو
الدوري السعودي
الإتفاق
0
x
17:40
0
الأهلي
الرائد
-
x
18:05
-
الهلال
الاتحاد
-
x
19:50
-
التعاون