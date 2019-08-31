رياضة | ديمبلي يتحدى برشلونة ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمبلي يتحدى برشلونة ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بوجود بعض التطورات الجديدة فيما يخص مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني ونظيرتها في باريس سان جيرمان من أجل صفقة إنتقال نيمار لقلعة الكامب نو من جديد.

وقالت صحيفة " سبورت " في عددها الصادر صباح الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري أن الفرنسي عثمان ديمبلي رفض الإنصياع إلى الأوامر الخاصة بإنتقاله إلى باريس سان جيرمان والدخول في صفقة تبادلية من أجل عودة نيمار لبرشلونة من جديد.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن توماس توخيل المدير الفني لفريق العاصمة الفرنسية يصر بصورة كبيرة على التعاقد مع بطل العالم رفقة المنتخب الفرنسي روسيا 2018 وجلبه إلى ملعب حديقة الأمراء ليكون تعويض مناسب عن ترك النيمو.

وأنهت الصحيفة تقريرها انه في حالة أصر ديمبلي على قراره ورفض الوصول إلى باريس سان جيرمان سيكون من المستحيل أن ينتقل نيمار إلى برشلونة وستبقى جميع الأمور على ما هي عليه حتى إشعار آخر وستنظر جميع البلوجرانا حتى الإنتقالات الشتوية المقبلة للحصول على خدمات نيمار.