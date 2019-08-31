رياضة | صفقة نيمار تلفظ أنفاسها الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة نيمار تلفظ أنفاسها الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود بعض التطورات فيما يخص صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعودته إلى فريقه برشلونة الإسباني مرة أخرى.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن مفاوضات إنتقال نيمار إلى برشلونة وصلت لطريق مسدود حيث أبلغت الإدارة الكتالونية كلاً من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس ثلاثي الفريق بفشل صفقة نيمار يوم أمس الجمعة قبل أن يقوموا بالرد رسمياً على طلبات الفريق الباريسي.

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وفي نفس السياق تم إبلاغ المدير الفني إرنستو فالفيردي بإن البرازيلي لن يكون ضمن قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجاري على المستوى المحلي أو المستوى القاري بعد أن تواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار من أجل إبلاغه بإن النادي بذل جميع ما بوسعه للحصول على خدماته من جديد لكن طلبات الفريق الباريسي كانت مرتفعه.

ومن المنتظر أن يتم غلق باب الإنتقالات الصيفية في إسبانيا يوم الأثنين المقبل الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل لذلك بات من الصعب للغاية إتمام الصفقة إلا في حالة ما إذا قرر نادي باريس سان جيرمان وضع بعض الشروط الجديدة للتخلي عن اللاعب.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية سبق وأن طلب الحصول على خدمات الثلاثي إيفان راكيتيش وكلير توديبو وعثمان ديمبلي مع وجود مبلغ مالي لم يتم الإتفاق عليه أو تقديم إدارة برشلونة لعرض مالي منفرد يكون متجاوزاً لمبلغ 200 مليون يورو.