اونلاين | يلا شوت الجديد KOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع رابط ستريم ONLINE

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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي والتي تجمع الفريقان السبت على أرضية ملعب إستاد تيرف مور لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة يحتل الريدز فريق نادي ليفربول المركز الأول برصيد تسعة نقاط بعد أن حصد أبناء يورجن كلوب النقاط الثلاثة في جميع الجولات السابقة.

كورة جول KORA GOAL في المقابل يحتل فريق نادي بيرنلي المركز السادس برصيد أربعة نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراة والتعادل في مثلها ومني بالخسارة في مباراة أخرى.

كورة سبورت KORA SPORT ويدخل ليفربول المباراة منتشياً بالثلاثية التي دك بها شباك فريق نادي الأرسنال في الجولة الماضية بالإضافة إلى الحالة المعنوية الكبيرة التي يعيشها الدولي المصري محمد صلاح.

كورة حصري KORA 7SRY فيما تبدو الأمور متفائلة نوعاً ما داخل صفوف فريق نادي بيرنلي بعد العودة من ملعب مولينيو معقل فريق نادي وولفرهامبتون بتعادل في الجولة الماضية على الرغم من تقدمهم للرمق الأخير.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

• Polsat Sport

• canale 5 italia

• RTS 1 Serbia

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• TVi portugal

• Arena Sport 1

• beIN SPORTS HD 1

• Sky Sport 1 Deutschland

• BT Sport 2 / HD

• TVP Sport HD

• Ziggo Sport Select HD

• Club RTL

• Movistar Liga de Campeones HD

• Eleven Sports 1 HD portugal

• DAZN 1 HD