اونلاين | كورة ستار 7asry مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر bein sport 2 live ماتش الليفر الدوري الانجليزي يوتيوب streaming

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وهي تعتبر مجموعة نارية في القرعة لأنها تضم أقوى الفرق الموجودة في أوروبا وتضم هذه المجموعة نادي انتر ميلان ونادي روسيا دورتموند وسلافيا براج ينتظر مشجعين الفريق الكتالوني حفل التوزيع لجوائز الفيزا وذألك لترشح الأسطورة ليونيل ميسي للحصول علي جائزة أفضل لاعب في أوروبا وينتظرون أيضا القرعة الخاصة بدوري أبطال أوروبا

سيلعب فريق برشلونة مع فريق أوساسونا وذألك على ملعب أل سادار الخاص بفريق أوساسونا وذألك ضمن فعاليات الدوري الأشباني وهذه هي مباراة الذهاب للفريقين ذألك في الأسبوع الثالث من الدوري وسوف تلعب المباراة الثانية للفريقين في ملعب الكامب نو الملعب الخاص بفريق برشلونة

مواعيد مباراة فريق برشلونة وفريق أوساسونا

سيتم لعب المباراة يوم السبت الموافق 2019/8/31

الساعة: 17:00 مساء بتوقيت جمهورية مصرية العربية

الساعة: 18:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

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الساعة: 18:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعة: 18:00 مساء بتوقيت فلسطين

الساعة: 19:00 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة فريق برشلونة وأوساسونا

قناة bein sports HD 3

تردد القناة بين سبورت الناقلة مباراة برشلونة

التردد: 12265 القمر الصناعي: النايل سات معدل الترميز:27500 الاستقطاب: H

التردد:11547 القمر الصناعي: سهيل سات معدل الترميز:27500 الاستقطاب: V

بث مباشر مباراة برشلونة الان