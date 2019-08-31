اونلاين | «يلا شووت»| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 31-8 في الدوري الإنجليزي Liverpool at Burnley

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت»| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 31-8 في الدوري الإنجليزي Liverpool at Burnley والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مباشرة kora online مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد بيرنلي اليوم السبت 31 – 8 – 2019، مشاهدة مباشرة لمباراة ليفربول اليوم في (البريميرليج) ylla live، حيث يلتقي فريق ليفربول مع نظيره بيرنلي علي استاد "انفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، شاهد بث مباشر مباراة الريدز بدون تقطيع على كورة ستار، مباراة (mo salah) علي كورة أونلاين tv.

من المنتظر أن يدخل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرنولد، هندرسون، فابينيو، فاينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

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فى حين ينتظر أن يدخل شون دايك مدرب بيرنلى مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: نيك بوب فى حراسة المرمى، لوتون، بن ميى، تاركوفيسكي، بيترس، آرون لينون، جاك كورك، ويستوود، ماكنيل، آشلي بارنز، كريس وود.

تنطلق المواجهة المرتقبة بين ليفربول وبيرنلي اليوم السبت 31 أغسطس الجاري 2019 على أرضية ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعي أصدقاء محمد صلاح للإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز في لقاء اليوم وحصد 3 نقاط جديدة لرصيده ليرتفع لـ 12 نقطة ويحافظ علي فارق النقاط مع منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي.

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