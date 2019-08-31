اونلاين | يلا شوت Gameweek 4: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Yalla Goal كورة ستار رابط شغال مباراة ليفربول Mohamed SaLaH

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رابط البث المباشر مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بمشاركة نجمنا المصري محمد صلاح الذي يعد واحدا من الأسماء الكبيرة في الكرة الإنجليزية في الفترة الحالية.

ويحاول ليفربول تحقيق الفوز الرابع هذا الموسم تواليا ليستمر على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ، رابط مباشر مباراة ليفربول اليوم بدون تقطيع وبجودة عالية كورة لايف بدون تقطيع الدوري الإنجليزي في الجولة الرابعة yalla shoot، مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: ادريان

الدفاع: روبرتسون وفان ديك وماتيب وارنولد

الوسط: ميلنر وفينالدوم وتشامبرلين

الهجوم: ماني وفيرمينو وصلاح

ويلتقي ليفربول مع بيرنلي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس، الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية كورة لايف مباشر.

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تشكيل بيرنلي المتوقع أمام ليفربول:

حراسة المرمي: نيك بوب

الدفاع: لوتون، بن ميى، تاركوفيسكي، بيترس، آرون لينون

الوسط:جاك كورك، ويستوود، ماكنيل، آشلي بارنز

الهجوم: كريس وود.