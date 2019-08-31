اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش جول محمد صلاح NOW متعددة

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت 31-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live حيث يستضيف فريق بيرنلي مباراة من العيار الثقيل أمام الفريق القوي ليفربول، الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، على استاد “تيرف مور” ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسوف تنطلق أحداث المباراة القوية بين ليفربول وبيرنلي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2، وبصوت المعلق المميز يوسف سيف، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

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ومن الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يمر بفترة جيدة جدا، خاصة بعد حصول البرازيلي أليسون بيكر على جائزة أفضل حارس في أوروبا الموسم الماضي، كذلك حصول الهولندي فيرجيل فان دايك على جائزة أفضل مدافع في أوروبا الموسم الماضي بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسوف يعتمدالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على تشكيلته الأساسية بدون غيابات أو إصابات، بتواجد محمد صلاح وساديو ماني في خط الهجوم كذلك تواجد المدافع فيرجيل فان دايك، سوف يعتمد على الحارس أدريان نظرا لعدم تعافي اليسون بيكر حتى الآن، سيحتفظ كلوب باللاعب فابينيو على دكة البدلاء كورقة رابحة خلال الشوط الثاني خصوصا بعد مستواه المميز أمام أرسنال في الجولة الماضية.