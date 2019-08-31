اونلاين | كورة 7sry: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ليفربول ستريم LIVE

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت 31-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot حيث يخوض فريق بيرنلي مباراة من العيار الثقيل أمام ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت، على استاد “تيرف مور” ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي.

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يدخل فريق ليفربول هذه المباراة وهو يبحث عن مواصلة نغمة انتصاراته عقب تحقيق الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة ليتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة، وعلى الجانب الأخر يتطلع بيرنلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز الذي يحلم بحصد لقب الدوري الإنجليزي هذه النسخة.

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وسوف تنطلق أحداث المباراة القوية بين ليفربول وبيرنلي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي عبر البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2، وبصوت المعلق المميز يوسف سيف، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي بجودة عالية.

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من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة بيرنلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون، خط الهجوم: مانى، صلاح، فيرمينو.