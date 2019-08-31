اونلاين | أونلاين PLUS NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين PLUS NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول امام بيرنلي kora liveيوم السبت 31 اغسطس يتطلع ليفربول إلى الحفاظ على سجله في الدوري الإنجليزي kora live كورة لايف يتصدر حاملو دوري أبطال أوروبا بقيادة يورجن كلوب المدير الفني كورة اون لاين kora online بثلاثة انتصارات من ثلاثة ، بعد فوزهم 3-1 على آرسنال في نهاية الأسبوع الماضي كتحذير لبقية المتنافسين على اللقب بأن ليفربول لن يكون من السهل تغييره kora star كورة ستار.

لا يعد ملعب تورف مور مكانًا سهلاً على الإطلاق، لكن ليفربول فاز هناك 3-1 في ديسمبر الماضي ولديه أكثر من جودة كافية لالتقاط ثلاث نقاط أخرى.

فاز ليفربول على بيرنلي 55 مرة، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز kora live بين الجانبين.

فاز بيرنلي بـ 37 مباراة ضد فريق ريدز إلى جانب 28 تعادلاً، لكنه لم يفز في الاجتماعات الخمسة الأخيرة.

Advertisements

تشكيل بيرنلي وليفربول المتوقع yalla shoot

بيرنلي : البابا ؛ لوتون ، تاركوفسكي ، مي ، بيترز ؛ لينون ، كورك ، ويستوود ، ماكنيل ؛ وود ، بارنز

ليفربول أدريان ؛ ألكساندر أرنولد وفان دييك وماتيب وروبرتسون ؛ فابينهو ، هندرسون ، أوكسليد تشامبرلين ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو

يتوجه فريق الريدز إلى ملعب تورف مور ليواجه kora online كورة اون لاين فريقا من فريق بيرنلي كورة اون لايف kora on live الذي جمع أربع نقاط حتى الآن ، وقد أظهر فريق سين دياز مدرب الاخير بالفعل ضد آرسنال هذا الموسم أنه سوف يحتاج إلى التفكير والذكاء للتغلب على الليفر يويتيوب لايف youtube live.