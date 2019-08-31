اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر رابط BEIN sport 2 تابع لايف ليفربول YALLA FIL GOAL

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مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر kora online الأسطورة، وعلى مستوى المواجهات التاريخية بين الفريقين بمختلف البطولات تقابلا في 11 مناسبة من قبل وكانت الأفضلية كاسحة للريدز بعدما انتصر ثمان مرات مقابل هزيمتين، بينما حضر التعادل مرة واحدة فقط، وستكون الفرصة سانحة لتعزيز السيطرة على المستطيل الأخضر.

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ويستمر غياب لاعب الوسط نابي كيتا عن صفوف الأحمر للإصابة، كذلك الحال للحارس الأساسي أليسون بيكر الذي ينتظر الجمهور عودته بفارغ الصبر.

تشكيلة ليفربول الرسمية كما اعلنها المدرب: أدريان – أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – فابينيو – فاينالدوم – أندرسون – ماني – صلاح – فيرمينيو.