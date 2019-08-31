اونلاين | رابط beIN sports Hd 2: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر salah شوت TIME liverpool كورة ستار ONLINE

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول امام بيرنلي يلاشوت yalla shoot يوم السبت 31 اغسطس يتطلع ليفربول إلى الحفاظ على سجله في الدوري الإنجليزي kora live كورة لايف الممتاز بنسبة 100 في المائة قبل الاستراحة الدولية أثناء سفره إلى بيرنلي يوم السبت.

يتصدر حاملو دوري أبطال أوروبا بقيادة يورجن كلوب المدير الفني كورة اون لاين kora online بثلاثة انتصارات من ثلاثة ، بعد فوزهم 3-1 على آرسنال في نهاية الأسبوع الماضي كتحذير لبقية المتنافسين على اللقب بأن ليفربول لن يكون من السهل تغييره kora star كورة ستار.

يتوجه فريق الريدز إلى ملعب تورف مور ليواجه فريقا من فريق بيرنلي كورة اون لايف kora on live الذي جمع أربع نقاط حتى الآن ، وقد أظهر فريق سين دياز مدرب الاخير بالفعل ضد آرسنال هذا الموسم أنه سوف يحتاج إلى التفكير والذكاء للتغلب على الليفر.

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بيرنلي الحادي عشر: البابا ؛ لوتون ، تاركوفسكي ، مي ، بيترز ؛ لينون ، كورك ، ويستوود ، ماكنيل ؛ وود ، بارنز

ليفربول الحادي عشر: أدريان ؛ ألكساندر أرنولد وفان دييك وماتيب وروبرتسون ؛ فابينهو ، هندرسون ، أوكسليد تشامبرلين ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم يلا شوت bein sport كورة ستار يوتيوب بدون تقطيع الاسطورة للجوال، من أجل سعيه للحفاظ على صدارته للبطولة المحلية يلتقى الريدز أمام نظيره بيرنلي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز على ستاد تيرف مور وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته بقيادة النجم صلاح، تابعوا رابط بث مباشر ليفربول وبيرنلي yalla shoot كورة لايف تويتر تعليق يوسف سيف.