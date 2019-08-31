اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف hd رابط مباشر أونلاين Salah

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مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر kora star، من المقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت الرياض من خلال القناة الخاصة بالبطولة الانجليزية bein sport hd2 وبالتغطية الرائعة كما تعود الجمهور وبتعليق المعلق الشهير يوسف سيف، النقل الحي مشاهدة ليفربول ضد بيرنلي يلا كورة لايف جول العرب للمتابعين.

يلا شوت حصري ليفربول وبيرنلي يوتيوب اليوم، وسيكون على النجم المصري محمد صلاح قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على الخصم العنيد الذي يمر بفترة جيدة بعدما جمع أربع نقاط livehd7، خاصةً في ظل عدم نجاح صلاح في هز شباكهم سوى مرة وحيدة بموسمه الأول من الريدز.

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وتمكن الريدز من تحقيق الانتصار ذهابا وإياباً على بيرنلي في الموسم الكروي الماضي، بعدما فاز بثلاثية في الدور الاول وأمطر شباكهم بأربعة اهداف في الدور الثاني.

مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر كورة ستار تنطلق بعد قليل ويقود صلاح هجوم الفريق بالشراكة مع ساديو ماني وفيرمينو.

التشكيل الأساسي لفريق ليفربول هو: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون، الوسط: فابينيو – فاينالدوم – أندرسون، ثلاثي الهجوم: ماني – صلاح – فيرمينيو.