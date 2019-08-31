اونلاين | ستريم SALAH: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر ON LIVERPOOL يوتيوب الآن mo SALAH متعدد الجودة

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يستضيف ملعب تيرف مور، مواجهة بين بيرنلي صاحب الأرض أمام ليفربول الإنجليزي، وصيف المسابقة العام الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، منتشيا بالفوز السابق الذي حققه على آرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالجولة الثالثة.

ويرغب كلوب، في مواصلة الانتصارات الذي حققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، والاستمرار على قمة الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يرغب بيرنلي، في تعويض الهزيمة التي مني بها أمام ولفرهامبتون بالدقائق الأخيرة بالجولة السابقة.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIn Sports HD.

وسيدخل بيرنلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : نيك بوبي.

خط الدفاع : ماثيو لوتون ، جيمس تاركوفسكي ، بن ميي ، أريك بيترس.

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خط الوسط : يوهان بيرغ جودموندسون ، جاك كورك ، أشلي ويستوود ، دوايت ماكييل.

خط الهجوم : أشلي بارنس.

في المقابل سيدخل ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، جويل ماتيب ، أندري روبرتسون.

خط الوسط : جوردان هندرسون ، فابينهو ، جيورجينهو فاينالدوم ، محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو.

خط الهجوم : ساديو ماني.

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