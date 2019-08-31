اونلاين | رابط KOOORGOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Premier League رابط ماتش ليفربول Full HD صلاح يسجل شوف

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة الكرة الإنجليزية، صوب "ملعب "تيرف مور" معقل بيرنلي، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي حصريًا KORA GOAL، عندما تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online، حيث تذاع مباراة ليفربول وبيرنلي حصريًا فور انطلاقها عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق يوسف سيف.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي حصريًا premier league، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أدريان.

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.

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في الوسط: فاينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين.

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

ويسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لمواصلة سلسلة انتصاراته الإيجابية بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث مواجهات متتالية ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب البرميرليج، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتطلع بيرنلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أمام ضيفه ليفربول، بإيقاف قطار الريدز في الدوري بتحقيق نتيجة إيجابية، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث يدخل الريدز المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد تسعة نقاط، جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات دون التعثر في أي مباراة حتى الآن.

بينما يدخل بيرنلي المباراة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد أربعة نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد بيرنلي حصريًا KORA GOAL.