الان تتابع “الشاهينيه” تحسم أشواط البكار الرئيسي و”الكايد” في مقدمة شوط القعدان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365: شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم (السبت) انطلاق سباقات أشواط الإنتاج لسن اللقايا بمسافة 7 كيلومتر، وبلغ عدد الأشواط 4، ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية للهجن. وجاء الفائزون على النحو التالي: ‏الفائز في الشوط الأول “الشاهينية”

المالك: حمد سعيد المري Advertisements ‏الفائز في الشوط الثاني “الكايد”

المالك: خلف نايف الفرتاج ‏الفائز في الشوط الثالث “شقاء”

المالك: علي صالح المري ‏الشوط الرابع “الكايد”

المالك: مطر فهد العصيمي

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