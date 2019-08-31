شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يتعرض للطرد في مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي، لأول حالة طرد في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس خلال المباراة التي تجمعهما بالجولة الرابعة من منافسات البريميرليج. وطرد الحكم كيفين فريند تريزيجيه بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين في الدقائق 44 و54. وبدأ تريزيجيه في التشكيل الأساسي للفريق للمباراة الرابعة على التوالي.

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