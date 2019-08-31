شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة فريق بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أرنولد – ماتيب- فان دايك- روبرتسون الوسط: فابينيو- فينالدوم- هندرسون. الهجوم- محمد صلاح- فيرمنيو- ماني.

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