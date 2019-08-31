كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بيرنلي

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السبت 31 أغسطس 2019

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة بيرنلي التي تنطلق بعد قليل بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". ذكرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بموقع "تويتر"، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر يتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم.

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جاء تشكيل ليفربول ضد بيرنلي كالتالي، أدريان في حراسة المرمى، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ارنولد، فابينو، هندرسون، فاينالدوم، صلاح، ماني، فيرمينو

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وأرسنال، بينما يحتل بيرنلي المركز السادس برصيد 4 نقاط.