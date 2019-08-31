الهلال يمنع رحيل نجمه للنصر.. وينقله إلى الشباب

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السبت 31 أغسطس 2019

توصل نادي الهلال، إلى اتفاق نهائي لانتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الشباب، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.



ويُغلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، مساء اليوم السبت، الموافق 31 أغسطس الجاري، قبل أن يفتح مجددًا في الفترة الشتوية، مطلع شهر يناير المقبل.

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ووفقًا للاتفاق بين الناديين، سينتقل متعب المفرج، مدافع الهلال إلى الشباب، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

ويأتي انتقال المفرج "22 سنة" إلى الشباب، بعد أن قام بتجديد عقده لمدة 5 سنوات مع الهلال، حتى عام 2024، بعد أن دخل الفترة الحرة، التي كانت تسمح له بالتوقيع لأي فريق.

جدير بالذكر أن المفرج، كان أحد أهم أهداف النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تواصل معه مسئولين في العالمي، منذ شهر تقريبًا، قبل أن يحسم الهلال، التجديد له.