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شكرا لقرائتكم المقاصة ينهى صفقة أيمن حفني مع الزمالك ويحدد موعد التوقيع الرسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو مصر المقاصة الاتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك إلى الفريق الفيومي على سبيل الاعارة في الموسم الجديد، سواء مع اللاعب أو إدارة القلعة البيضاء.
ومنح مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى.
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