شكرا لقرائتكم المقاصة ينهى صفقة أيمن حفني مع الزمالك ويحدد موعد التوقيع الرسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو مصر المقاصة الاتفاق على كافة التفاصيل حول انتقال أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك إلى الفريق الفيومي على سبيل الاعارة في الموسم الجديد، سواء مع اللاعب أو إدارة القلعة البيضاء.

وينتظر مسئولو المقاصة الحصول على توقيع أيمن حفنى وقيده بقائمة الفريق خلال الـ 48 ساعة المقبلة لإعلان القائمة النهائية للفريق الفيومي، حيث يتبقى مقعد واحد فقط في قائمة المقاصة تم حجزه لأيمن حفني.

ومنح مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى.