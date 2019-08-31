شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف راتب فايلر و"البونص" فى عقده مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راتب رينيه فايلر



أعلن مسئولو الأهلى تعيين السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق، بعد التوصل لاتفاق رسمي حول مختلف التفاصيل التعاقدية والمادية مع المدرب السويسرى.



رينيه فايلر

راتب الجهاز الفنى للأهلى



وأجرى الوفد المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات زيارة لـ 3 بلدان أوروبية، ألمانيا التي شهدت التفاوض مع المدرب روجر شميت ومدرب أخر، ثم توجه وفد الأهلي لفرنسا وعقد أكثر من 10 جلسات مع مدربين أوروبيين، قبل أن يقوم أحد وكلاء اللاعبين بترشيح السويسري رينيه فايلر ليتوجه الوفد لسويسرا لإتمام التعاقد معه.



السويسرى فايلر

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المدرب رينيه فايلر وجهازه يتقاضون 160 ألف دولار شهريا



وعلم الخليج 365 أن فايلر سيحصل على 2 مليون دولار سنوياً وهو يشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس، وهو ما يعني حصولهما على حوالي 160 ألف دولار شهرياً.



رينيه فايلر

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر أن يحصل على راتب شهرين حال فوزه ببطولة دوري أبطال افريقيا، وهي نفس القيمة التي سيحصل عليها حال فوزه ببطولة الدورى العام.