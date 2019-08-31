شكرا لقرائتكم ميودراج يسيتش مديرا فنيا للإسماعيلي .. تعرف على الجهاز الفنى بالكامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد . يتكون الجهاز الفنى الجديد من كلآ من : صبرى المنياوي .. مدير الكرة ميودراج يسيتش.. المدير الفنى محمود جابر .. المدرب العام سرديجان تيكيجاسكى .. مساعد مدرب أدهم السلحدار .. مساعد مدرب أكرم علياوي .. مخطط أحمال Advertisements طارق أبو الليل .. مدير إدارى أحمد صالح .. مدير إدارى أحمد سالمان .. إدارى أشرف عبد الكريم .. إدارى محمد سالمان .. إدارى الدكتور أكرم عبد العزيز .. رئيس الجهاز الطبى ناصر هريدى .. علاج طبيعى أيمن عوض الله .. علاج طبيعى

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