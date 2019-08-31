شكرا لقرائتكم برشلونة يتغلب على كيل ويتوج بطلاً لـ"سوبر غلوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز برشلونة الإسباني على نظيره كيل الألماني 34 - 32 وتوج بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" في المنافسة التي أقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام. وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30. ولعبت يوم السبت مباراة تحديد المركز الثالث والثالث والرابع وحقق خلالها فاردار المقدوني البرونزية بفوزه على الوحدة 30 - 26.

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