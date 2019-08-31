شكرا لقرائتكم زيدان ينصح هازارد بعدم اللعب مع بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لن يمنع المهاجم إيدن هازارد من السفر للانضمام لمعسكر منتخب بلجيكا الأسبوع المقبل، لكنه حث لاعبه المصاب على عدم خوض المباريات المقبلة في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

ولم يلعب هازارد، الذي انضم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في يونيو 2019، أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد حتى الآن بعد أن لحقت به إصابة في الفخذ قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني.

واستُدعى هازارد للانضمام لتشكيلة منتخب بلاده لخوض مباراتي سان مارينو وإسكتلندا في التصفيات الأوروبية، لكنه غاب عن آخر مران مع ريال مدريد قبل السفر لملاقاة فياريال الأحد في الدوري الإسباني. وأكد زيدان أن المهاجم غير جاهز بعد.

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وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي يوم السبت: من الناحية القانونية يمكن لهازارد السفر مع منتخب بلجيكا لكنه لا يستطيع اللعب حاليا، يعرف هذا جيدا ونحن أيضا وأتمنى ألا يلعب. هذا لمصلحة جميع الأطراف بما في ذلك بلجيكا.

وهازارد واحد من ستة لاعبين يغيبون عن هجوم ريال مدريد حاليا بعد أن أصبح الدولي الإسباني إيسكو والكولومبي خاميس رودريغيز أحدث المنضمين لقائمة المصابين هذا الأسبوع بعد التعادل المخيب للآمال 1-1 على أرضه أمام بلد الوليد الأسبوع الماضي.

ونفى زيدان أن تكون مشكلة الإصابات بسبب عدم قدرة لاعبيه على التأقلم، وقال: لست سعيدا بالتأكيد بإصابات اللاعبين لكن لسوء الحظ تحدث هذه الأمور مع كل الفرق وفي كل مكان ترى لاعبين ابتلوا بالإصابات.

وختم: يعمل الأطباء ومتخصصو العلاج الطبيعي بكامل طاقتهم مع اللاعبين وأتمنى أن يتمكن الجميع من العودة إلى الملاعب بسرعة.