شكرا لقرائتكم انتقال نيمار إلى برشلونة .. "شبه مستحيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية أن عملية انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني باتت شبه مستحيلة، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على الإيفاء بما يطلبه باريس سان جيرمان، فيما رجحت مصادر أخرى أن يقدم برشلونة عرضاً جديداً قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن برشلونة النادي الوحيد الراغب بالحصول على خدمات نيمار، لكن عرض برشلونة ما زال بعيداً عن مطالب النادي الفرنسي.

ورفض سان جيرمان الخميس عرضاً من برشلونة بدعوى أن العرض بعيد عن تصورات النادي الباريسي. وكان عرض النادي الكتالوني أن يدفع ما يتراوح بين 130 إلى 140 مليون يورو من أجل ضم نيمار، بالإضافة إلى الموافقة على انتقال لاعبه إيفان راكيتش إلى النادي الفرنسي.